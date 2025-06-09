شبكة المنظمات الاهلية تستنكر قرصنة الاحتلال على قارب "مادلين" التضامني

وطن: استنكرت شبكة المنظمات الاهلية جريمة القرصنة التي ارتكبها الاحتلال الاسرائيلي بحق قارب مادلين التضامني في المياه الدولية لقطاع غزة خلال ساعات فجر اليوم الاولى

وأعربت الشبكة عن بالغ قلقها تجاه سلامة المتضامنين الدوليين الاثنى عشرة الذين كانوا على متن القارب واعتقلهم جيش الاحتلال خلال اقتحامه للقارب.

وشددت الشبكة على ان ما قام به الاحتلال من قرصنة واعتداء على القارب يعتبر جريمة وانتهاك فاضح لكل المواثيق والمعاهدات الدولية.

وأكدت ان المتضامنين كانوا في مهمة انسانية تهدف الى كسر الحصار الاسرائيلي الجائر على قطاع غزة الذي يتعرض لجرائم الإبادة الجماعية من قتل وتدمير ونزوح وتجويع وعطش ومرض وفقدان لمقومات الحياة.

وطالبت الشبكة المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال للافراج الفوري عن المتضامنين وضمان سلامتهم وكذلك الافراج عن القارب والمساعدات الانسانية التي كان يحملها وإيصالها لقطاع غزة ومحاسبة الاحتلال على هذه الجريمة.

وتوجهت الشبكة بالتحية للمتضامنين وما يقومون به من اجل الدفاع عن الانسانية وحقوق الانسان مشددة على انه على الرغم من اوجاع والام شعبنا الا ان رسالتهم وصلت بتقدير كبير كافة قطاعات شعبنا في قطاع غزة.