شهداء ومصابون بقصف مسيرة للاحتلال خيمة تؤوي نازحين غرب خان يونس

وطن: استشهد عدد من المواطنين، مساء اليوم الإثنين، إثر قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية بالقطاع، باستشهاد مواطنين على الأقل وإصابة عدد آخر، بعد قصف مسيرة للاحتلال خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس.

في السياق، قصفت مدفعية الاحتلال شمال مخيم البريج، وسط قطاع غزة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أدى لاستشهاد 54,880 مواطنا معظمهم أطفال ونساء، وإصابة 126,227 آخرين.