مشفى "سوروكا" الإسرائيلي: استقبلنا آلاف الجنود ومعظمهم حالتهم خطرة

وطن: أعلن مستشفى سوروكا الإسرائيلي، أنه استقبل أكثر 4 آلاف و189 جندياً مصاباً، منذ بداية الحرب على قطاع غزة في أكتوبر 2023.

وقال الناطق باسم مستشفى سوروكا الإسرائيلي، في تصريحات إعلامية اليوم الاثنين، إن المستشفى استقبل الأسبوع الماضي 10 جنود أصيبوا خلال القتال في قطاع غزة أغلبهم حالتهم خطيرة.

وكشف ضابط بجيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل وإصابة أكثر من 10 آلاف جندي خلال الحرب على قطاع غزة، كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بتصاعد الانتقادات داخل الجيش بشأن طرق عمل منظومة الاحتياط.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، عن قائد كتيبة في جيش الاحتلال الإسرائيلي لم تسمه قوله "لدينا نقص في أكثر من 10 آلاف جندي قتلوا أو أصيبوا، وعدة آلاف آخرين يدخلون بشكل متكرر دائرة اضطراب ما بعد الصدمة".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي اعترف بمقتل 3 من جنوده برتبة رقيب أول في معارك بشمال القطاع غزة نهاية الأسبوع الماضي، إثر استهداف عربة عسكرية من طراز هامر كانوا يستقلونها في جباليا شمال قطاع غزة، كما أصيب اثنان من رجال الإطفاء بجروح.