مظاهرات تضامنية مع قطاع غزة في عدة دول أوروبية

وطن: شارك عشرات المتضامنين اليوم الإثنين، في مظاهرات إسنادية لقطاع غزة في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية، وتنديداً باختطاف الاحتلال الإسرائيلي لسفينة كسر الحصار "مادلين".

وخرج العشرات في مدينة بورلو البلجيكية؛ إسناداً لفلسطين وغزة حيث رفعوا صوراً لأطفال غزة المصابين بسوء التغذية، ولافتات تطالب بوقف حرب الإبادة الجماعية على القطاع.

وفي السويد، تظاهر العشرات أمام البرلمان السويدي؛ إسناداً لغزة وتنديداً باختطاف قوات الاحتلال الإسرائيلي للسفينة "مادلين".

وفي العاصمة البريطانية لندن، أقام بريطانيون وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الخارجية، وذلك بعد ساعات من سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي على السفينة مادلين واعتقال الناشطين الذين كانوا على متنها.

وطالب المتظاهرون الحكومة بالتدخل لحماية السفينة التي تحمل علم بريطانيا والناشطين السلميين الذين كانوا في رحلة لكسر الحصار على غزة.

وشهدت العاصمة الألمانية برلين وقفة احتجاجية دعما لأسطول الحرية الذي يسعى لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة.

واعتبر المشاركون أن "إسرائيل" اختطفت النشطاء على متن السفينة "مادلين" في المياه الدولية، منتقدين ما وصفوه صمت الحكومة الألمانية.

والليلة الماضية، سيطر الجيش الإسرائيلي على السفينة الإغاثية مادلين، واحتجز جميع الناشطين الـ12 الذين كانوا على متنها بعد تهديدات أمس بمنع وصولها إلى قطاع غزة، ومطالبتها بالعودة.

ووصلت "مادلين" إلى ميناء أسدود وسط "إسرائيل" بعد منعها من بلوغ قطاع غزة لكسر الحصار المشدد عليه، وفق ما أكدته هيئة البث الإسرائيلية.