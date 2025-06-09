شركة بريطانية ترسل أكثر من ألف صندوق ذخيرة إلى "إسرائيل" وسط إبادة غزة

وطن: نشر موقع "ديكلاسيفايد"، البريطاني تقريراً عن شحن حاويات ذخيرة مصنوعة في المملكة المتحدة إلى أكبر شركة أسلحة في "إسرائيل" وسط الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وقال إنّ شركة بريطانية أرسلت أكثر من 1000 حاوية ذخيرة إلى "إسرائيل" في خضم الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ما أثار مخاوف بشأن ضوابط تصدير الأسلحة في المملكة المتحدة.

وتوضح وثائق، حصل عليها موقعا "ديكلاسيفايد" و"The Ditch" الإيرلندي، كيف أرسلت شركة "Permoid Industries"، وهي شركة هندسية في دورهام، 16 شحنة من "حاويات التخزين" التي يزيد وزنها على 100 طن إلى شركة "Elbit Systems" في "إسرائيل" منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وعلى الرغم من رفض شركة "Permoid" التعليق على المعلومات المذكورة، لكنها لم تنفِ أن الحاويات مصممة لحمل الأسلحة. ويذكر موقعها الإلكتروني أن الشركة تنتج "مجموعة واسعة من حاويات الذخيرة"، وهي مناسبة "للذخيرة المُحزمة، والخراطيش، وقذائف الهاون"، بما في ذلك قذائف المدفعية عيار 155 ملم.

وأفاد "ديكلاسيفايد" بأنّ معظم الشحنات أُرسِلت إلى شركة "إلبيت سيستمز" في "رامات هشارون"، بالقرب من "تل أبيب"، والتي تنتج مجموعة متنوعة من الأسلحة لـجيش الاحتلال الإسرائيلي، وتُزوّده بما يصل إلى 85% من المعدات العسكرية البرية والطائرات المسيّرة.

وكان موقع "ديكلاسيفايد" كشف سابقاً أن "محركات الطائرات المسيّرة وحواملها الثلاثية لتركيب الأسلحة مُعفاة من العقوبات التجارية البريطانية المفروضة على إسرائيل".

وفي سياق متصل، أظهر استطلاع رأي جديد أجرته منظمة "غلوبال جاستس ناو" بالتعاون مع شركة "يوندر كونسالتينغ" في وقت سابق، أن غالبية البريطانيين تدعم فرض عقوبات على "إسرائيل" في محاولة للضغط عليها لوقف عدوانها على قطاع غزة.

وتكشف هذه النتائج التي نشرتها صحيفة "ذا ناشونال" عن تحوّل في المزاج الشعبي البريطاني تجاه سياسات "إسرائيل".