سرايا القدس: سيطرنا على مسيّرة للاحتلال تحمل معلومات هامة في شمال غزة

وطن: أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الإثنين، عن تمكن مقاتلوها من السيطرة على طائرة مُسيرة إسرائيلية من نوع (Evo max)، وذلك في مناطق شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وقالت السرايا في بيان، إنّها حصلت على معلومات وإحداثيات مهمة بداخلها.

وأمس الأحد، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحماس، استهداف جرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" يوم السبت.

كما أكّد مقاتلو القسام الإجهاز على جنديين إسرائيليين من المسافة صفر في شارع النزاز شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة في 3 حزيران/يونيو 2025.