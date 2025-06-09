13 شهيدا في قصف الاحتلال الإسرائيلي على خان يونس

وطن: استشهد، اليوم الإثنين، 13 مواطنا بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون، جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لعدة مناطق في خان يونس جنوب قطاع غزة.

واستشهد سبعة مواطنين، وإصيب آخرون، في قصف إسرائيلي على خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس، وارتقاء آخرين في قصف إسرائيلي على بلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس، في حين ارتقت مواطنة متأثرة بجروح أصيبت بها في قصف إسرائيلي سابق على خان يونس.

كما استشهدت طفلة بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الصناعة شمال غربي مدينة خان يونس، وكذلك استشهد مواطنان آخران في قصف من مسيرة إسرائيلية على مجموعة من المواطنين في منطقة بطن السمين جنوبي المدينة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أدى لاستشهاد 54,880 مواطنا معظمهم أطفال ونساء، وإصابة 126,227 آخرين.