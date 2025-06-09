الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية يدعو لإدانة قرصنة الاحتلال وخطف قارب "مادلين" وتنظيم أوسع حملة تضامن دولية مع فلسطين

وطن: دعى الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية شعوب العالم وقواه الحيّة بتنظيم أوسع حملة تضامن مع فلسطين وفضح الاحتلال على اعتقاله المتضامنين على متن قارب "مادلين" الذي اتخذ اسمه من الصيّادة الغزاوية "مادلين" واتخاذ القرار بترحيلهم، ورفع صوته الحر والمستقل عالياً رفضاً للحصار والإرهاب، وللاحتلال، وللقرصنة ولجرائمه المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وأصدقائه.

وتوقف الاتحاد العام للمرأة في بيان وصل وطن نسخه عنه، " أمام جريمة الحرب الجديدة التي ترتكبها دولة الاحتلال الاستعماري الاستيطاني ضد قيادات حركة التضامن الدولية الذين قرروا الإبحار إلى غزة لايصال المساعدة الانسانية البسيطة مع الرسالة الانسانية القوية لمطالبة الاحتلال بوقف حرب الإبادة والتجويع ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

واشار الاتحاد الى "إن الاحتلال من خلال عملية القرصنة الجديدة واختراقه القانون الدولي باحتجاز قارب الحرية "مادلين" وخطف قيادات دولية معروفة بالشجاعة والإرادة الحرة أبحروا بقلوب نابضة بالحرية والعدالة، وغامروا بحياتهم من أجل كسر جدران الصمت الرسمي ومواجهة الظلم والعدوان، معبرين بذلك عن مطالب ملايين المواطنين والمواطنات حول العالم الذي يقف مع حق الشعب الفلسطيني في الحياة الحرة والكريمة مقدمين مثالا يُحتذى للتضامن مع البطولة التي تسجلها غزة وصمودها في وجه القتل والتجويع والحصار والإفقار".

واكد الاتحاد "أن هذه الممارسات العدوانية لن تُخمد صوت الحق، بل تزيد من إصرار وفعالية حركات التضامن على تحقيق أهدافهم في مواجهة الظلم والاستعمار، لكن العملية الجبانة ومواجهة اثني عشرة متضاماً دوليا من جنسيات مختلفة عُزّل بقوة السلاح وأدوات السيطرة يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، ويحمله المسؤولية الأخلاقية والقانونية والإنسانية للعمل فوراً من أجل حماية حركات التضامن والمتضامنين من التغول الاسرائيلي، ووقف الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي في عرض البحر وعلى الأرض الفلسطينية".

نص البيان كاملا كما وصل لوطن:

نداء من الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية

لادانة القرصنة الاسرائيلية وخطف قارب الحرية "مادلين" وترحيل المتضامنين

إلى الأحرار العالم

توقف الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية أمام جريمة الحرب الجديدة التي ترتكبها دولة الاحتلال الاستعماري الاستيطاني ضد قيادات حركة التضامن الدولية الذين قرروا الإبحار إلى غزة لايصال المساعدة الانسانية البسيطة مع الرسالة الانسانية القوية لمطالبة الاحتلال بوقف حرب الإبادة والتجويع ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

إن الاحتلال من خلال عملية القرصنة الجديدة واختراقه القانون الدولي باحتجاز قارب الحرية "مادلين" وخطف قيادات دولية معروفة بالشجاعة والإرادة الحرة أبحروا بقلوب نابضة بالحرية والعدالة، وغامروا بحياتهم من أجل كسر جدران الصمت الرسمي ومواجهة الظلم والعدوان، معبرين بذلك عن مطالب ملايين المواطنين والمواطنات حول العالم الذي يقف مع حق الشعب الفلسطيني في الحياة الحرة والكريمة مقدمين مثالا يُحتذى للتضامن مع البطولة التي تسجلها غزة وصمودها في وجه القتل والتجويع والحصار والإفقار.

يا أحرار العالم،،

في الوقت الذي يُمارس فيه الاحتلال الإسرائيلي أبشع أنواع القمع والقرصنة ضد المتضامنين والسفن الإنسانية، نؤكد أن هذه الممارسات العدوانية لن تُخمد صوت الحق، بل تزيد من إصرار وفعالية حركات التضامن على تحقيق أهدافهم في مواجهة الظلم والاستعمار، لكن العملية الجبانة ومواجهة اثني عشرة متضاماً دوليا من جنسيات مختلفة عُزّل بقوة السلاح وأدوات السيطرة يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، ويحمله المسؤولية الأخلاقية والقانونية والإنسانية للعمل فوراً من أجل حماية حركات التضامن والمتضامنين من التغول الاسرائيلي، ووقف الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي في عرض البحر وعلى الأرض الفلسطينية.

وأخيرا فإن الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية يتوجه بدعوته وندائه إلى شعوب العالم وقواه الحيّة مطالباً بتنظيم أوسع حملة تضامن مع فلسطين وفضح الاحتلال على اعتقاله المتضامنين على متن قارب مادلين الذي اتخذ اسمه من الصيّادة الغزاوية "مادلين" واتخاذ القرار بترحيلهم، وإلى رفع صوته الحر والمستقل عالياً رفضاً للحصار والإرهاب، وللاحتلال، وللقرصنة ولجرائمه المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وأصدقائه.

الحرية لغزة

الحرية لفلسطين.

المجد لحركات التضامن الدولية مع فلسطين.