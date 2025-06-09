47 شهيدًا و388 مصابًا خلال 24 ساعة وارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال إلى 54,927 شهيدًا و126,615 مصابًا

وطن: أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الإثنين، أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغت 47 شهيدًا و388 إصابة، في ظل استمرار الغارات والقصف في مختلف مناطق القطاع.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن إجمالي عدد الشهداء منذ السابع من أكتوبر 2023 ارتفع إلى 54,927 شهيدًا، فيما بلغ عدد الجرحى 126,615، وسط تدهور مستمر في الأوضاع الإنسانية والصحية في قطاع غزة المحاصر.

وتأتي هذه الحصيلة في ظل تصعيد عسكري متواصل من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وسط تحذيرات من كارثة إنسانية ونداءات متكررة من المؤسسات الدولية بضرورة وقف العدوان وحماية المدنيين في القطاع.