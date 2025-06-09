اللجنة الدولية لكسر حصار غزة: "إسرائيل" دولة مجرمي حرب بعد اختطاف سفينة "مادلين" واعتقال متضامنيها

وطن: وصفت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، اليوم الإثنين، "إسرائيل" بأنها "دولة مجرمي حرب"، وذلك على خلفية اختطافها السفينة "مادلين" الإغاثية أثناء اقترابها من شواطئ القطاع الفلسطيني المحاصر.

ودعت اللجنة في منشور على منصة "إكس"، الناشطين في العالم إلى مواصلة دعم المتضامنين الذين اعتقلتهم إسرائيل على متن السفينة.

وقالت اللجنة: "استمروا في الكتابة والنشر والمشاركة عن الأبطال الاثني عشر للضغط على إسرائيل لإطلاق سراحهم فوراً".

كما دعت اللجنة، إلى بدء تجهيز مزيد من السفن الإغاثية في العالم وإرسالها إلى الفلسطينيين المجوّعين بالقطاع المحاصر.

وشددت على أنه "إذا أوقفوا سفينة واحدة، فلا بد أن تتبعها مئة سفينة، وإذا أسروا 12، فسيثور الآلاف".

واحتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ليلة الاثنين، سفينة مادلين التي كانت متجهة إلى قطاع غزة لكسر حصارها وإيصال المساعدات الإنسانية، واعتقلت المتضامنين على متنها.

وأفاد تحالف أسطول الحرية، بأن جيش الاحتلال صعد على متن السفينة واعتقل المتطوعين المتضامنين على متنها وانقطع الاتصال بها.