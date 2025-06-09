اتحاد نضال العمال يندد باعتراض واختطاف طواقم "سفينة مادلين" لكسر الحصار عن غزة

وطن: يندد اتحاد نضال العمال الفلسطيني بجرائم الاحتلال الإسرائيلي المستمرة على شعبنا الفلسطيني، ومندداً باعتراض واختطاف النشطاء الدوليين عن متن "سفينة مادلين" التابعة لتحالف أسطول الحرية، التي كانت في طريقها إلى قطاع غزة المحاصر، لكسر الحصار الجائر وتقديم المساعدات الإنسانية والاغاثية لأهلنا في قطاع غزة الذين يعانون من هذا الحصار الخانق والظروف الإنسانية القاسية التي خلفتها وتخلفها حرب الإبادة الجماعية المستمرة منذ عامين.

ويؤكد اتحاد نضال العمال الفلسطيني أن اختطاف النشطاء الدوليين الذين بادروا لهذه المهمة الإنسانية والضميرية لكسر الحصار وايصال صوت اهل غزة الى العالم هو اعتداء وقرصنة منظمة، يتنافى مع كافة القيم الإنسانية والمبادئ القانونية الدولية، ويعكس إصرار حكومة وجيش الاحتلال الإسرائيلي على مواصلة سياساته العدوانية تجاه الشعب الفلسطيني وكل من يتضامن معه من أحرار العالم.

وقال الاتحاد بأن مثل هذه الاعتداءات الإرهابية الآثمة لن تثن القوى العمالية والتحررية والانسانية وكل المناضلات والمناضلين من أجل الحرية والعدالة والسلام عن دعم الحق الفلسطيني المشروع في الحرية والكرامة، ولن توقف هذه الأصوات الحرة الأبية التي ترفض الظلم، وتناضل من أجل وقف العدوان وحرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي المفروضة على الشعب الفلسطيني الأعزل.