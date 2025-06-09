قافلة الصمود تنطلق من تونس لكسر حصار الاحتلال عن قطاع غزة

وطن: انطلقت، صباح الاثنين، قافلة الصمود المغاربية من تونس العاصمة متجهة إلى غزة في محاولة لكسر الحصار الإسرائيلي عن القطاع وتضامنا مع الشعب الفلسطيني، وذلك بمشاركة مئات الناشطين.

وستمرّ القافلة بليبيا ثم مصر، متجهةً نحو معبر رفح لكسر الحصار عن قطاع غزة.

وأعلنت تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين في تونس، أنّ القافلة البرية تضمّ أكثر من 7 آلاف مشارك من تونس، والمغرب، والجزائر، وموريتانيا، وليبيا.

وأضافت التنسيقية في بيان، إن "قافلة الصمود المغاربية من أجل كسر الحصار عن غزة تنطلق الاثنين من العاصمة تونس ومدينة سوسة (شرق) وصفاقس وقابس إلى مدينة بن قردان (جنوب) نحو قطاع غزة، مرورا بليبيا ومصر، للتعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني المحاصر في القطاع ونقل مساعدات إنسانية إليه".

يأتي ذلك في وقتٍ دعت اللجنة الدولية لكسر الحصار على غزة إلى تجهيز مزيد من قوافل الإغاثة حول العالم وإرسالها إلى القطاع.

وبدأ الناشطون التجمع في شارع محمد الخامس بالعاصمة تونس حيث انطلقت القافلة من الأراضي التونسية حيث كان في توديعها مئات المواطنين الذين رفعوا العلمين الفلسطيني والتونسي.

المصدر:"الميادين"