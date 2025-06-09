لليوم الـ134 على التوالي.. الاحتلال يواصل عدوانه على طولكرم ومخيماتها

وطن: تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ134 على التوالي، عدوانها المستمر على مدينة طولكرم ومخيمها، ولليوم الـ121 على مخيم نور شمس، وسط تصعيد غير مسبوق في عمليات الاقتحام والهدم.

وأفادت اللجنة الإعلامية في طولكرم، أن جرافات الاحتلال الضخمة تواصل، لليوم الرابع على التوالي، عمليات التدمير الشامل في مخيم طولكرم، ما أسفر عن هدم عشرات البنايات التي تضم أكثر من 300 وحدة سكنية، إلى جانب منشآت تجارية حيوية.

وحذّرت اللجنة من أن الاحتلال يسعى لتفكيك النسيج الجغرافي لمخيم طولكرم وتحويله إلى كانتونات وأحياء معزولة، ضمن سياسة تهدف إلى تغيير الواقع الديموغرافي وفرض وقائع ميدانية جديدة من خلال مجازر الهدم.

وأطلق أهالي المخيم مناشدات عاجلة للأمم المتحدة والمؤسسات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان، للتدخل الفوري من أجل وقف العدوان وتوفير الحماية القانونية للاجئين، ووضع حد لمجزرة الهدم المتواصلة بحق منازلهم.

بالتزامن، واصلت قوات الاحتلال اقتحاماتها لبلدات المحافظة، حيث طالت قفين وباقة الشرقية وفرعون واكتابا، واعتقلت ثلاثة مواطنين، واقتحمت عدة منازل في ضاحية اكتابا، حيث قامت بسرقة مصاغ ذهبي ومبالغ مالية من أحد المنازل، إلى جانب إخضاع شبان للتحقيق الميداني، واتخاذ أحدهم درعًا بشريًا أثناء عمليات التفتيش.

وفي مدينة طولكرم، اعتقلت قوة خاصة إسرائيلية شابين، أحدهما من منزله، والآخر من داخل مقهى "السرايا" وسط المدينة، في تصعيد يؤشر على نية الاحتلال استمرار حملته العسكرية بالضفة الغربية.