مستوطنون يهددون بهدم أكثر من 20 منزلاً في اللبن الشرقية جنوب نابلس

وطن: هدد مستوطنون، بهدم أكثر من 20 منزلاً في قرية اللبن الشرقية، الواقعة على الشارع الرئيسي الرابط بين مدينتي نابلس ورام الله.

ونشر مستوطنون في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، دعوات عبر منصات التواصل الاجتماعي، تدعو جيش الاحتلال لهدم المنازل والبنية التحتية على الشارع الرئيسي لقرية اللبن الشرقية، لافتين إلى أنهم سيتظاهرون كل مساء في الـ7:30 بشكل يومي على المدخل الرئيسي للقرية، وسط إقامة طقوس تلمودية وإغلاق القرية حتى يتم تنفيذ الهدم.

كما تضمنت دعوات المستوطنين، تحريضاً على القرية وأهلها، وبشكل خاص مدارسها الواقعة على الشارع الرئيسي.

يشار إلى أن المستوطنين أغلقوا مدخل القرية 7 مرات خلال الـ12 يوماً الفائتة.