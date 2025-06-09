جنين: الاحتلال يقتحم بلدتي اليامون والسيلة الحارثية

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الاثنين، بلدتي السيلة الحارثية واليامون غرب جنين.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت السيلة الحارثية وداهمت عدة منازل وفتشتها واستجوبت أصحابها ميدانيا.

وأكدت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة اليامون واحتجزت شابين وحققت معهما ميدانيا، كما داهمت منزل محمد ناظم وفتشته، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

ويكثف الاحتلال من اعتداءاته على بلدات وقرى محافظة جنين منذ بدء العدوان على مدينة ومخيم جنين في الحادي والعشرين من كانون ثاني الماضي، ويشن حملات مداهمة للمنازل والمحال التجارية، ويحتجز مواطنين، ويشن حملات اعتقال يومية.