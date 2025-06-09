إصابة أفراد من الجيش الياباني بانفجار في قاعدة "كادينا" التابعة للولايات المتحدة

وطن: أُصيب عدد من أفراد الجيش الياباني، اليوم الإثنين، في انفجار وقع في منشأة عسكرية داخل قاعدة "كادينا" الجوية التابعة للجيش الأميركي في أوكيناوا، جنوبي اليابان، وفقاً لمسؤولين في وزارة الدفاع.

وقالت وكالة أنباء "كيودو" إن 4 أفراد من القوات اليابانية أُصيبوا في الانفجار، فيما أشارت وكالة "جيجي" اليابانية للأنباء إلى أنّ إصاباتهم غير خطرة.

وقالت هيئة البث اليابانية العامة "إن أتش كاي"، نقلاً عن مصادر في أوساط الدفاع لم تسمّها، إنّ الانفجار قد يكون وقع في موقع تخزين مؤقّت لذخائر غير منفجرة، فيما تحاول السلطات التأكّد من الوضع.

المصدر"الميادين"