مستوطنون يواصلون اعتداءاتهم جنوب بيت لحم: إغلاق طرق زراعية في الخضر وهدم غرفة في المنيا

وطن: واصل مستوطنون، اليوم الاثنين، اعتداءاتهم على الأراضي الزراعية جنوب محافظة بيت لحم، حيث أقدم أحد المستوطنين على إغلاق طرق فرعية في بلدة الخضر، فيما هدمت مجموعة من المستوطنين غرفة زراعية في قرية المنيا.

وأفاد عضو الجمعية الزراعية التعاونية في الخضر، محمود عبد الله، بأن مستوطنا ترافقه جرافة اقتحم منطقة واد الأبيار جنوب البلدة، وشرع بإغلاق جميع الطرق الفرعية الزراعية بالحجارة الكبيرة، ما حال دون وصول المزارعين إلى أراضيهم في مناطق واد الشامي، وفاغور، والاقطع، وواد الأبيار، وأم فارونة.

وفي قرية المنيا جنوب شرق بيت لحم، أفادت مصادر محلية بأن مستوطنين هدموا غرفة زراعية تعود للمواطن إبراهيم كوازبة في منطقة برية المنيا.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال والمستوطنين صعدوا في الأشهر الأخيرة من اعتداءاتهم على برية المنيا، والتي شملت هدم خيام وغرف زراعية، والاعتداء على رعاة الأغنام، والاستيلاء على عدد من رؤوس الأغنام.