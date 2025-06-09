الاحتلال يعيق عمل المزارعين في الأغوار الشمالية

وطن: أعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، عمل المزارعين في سهل قاعون غربي قرية بردلة بالأغوار الشمالية.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال احتجز ثلاث جرارات زراعية للمواطنين أثناء عملها في حصاد محصول القمح في سهل قاعون غربي القرية، وسط تخوفات من استيلاء الاحتلال على تلك الجرارات.

وتشهد المنطقة منذ أشهر تصعيدا خطيرا يقوم به المستوطنون بحماية الاحتلال، من تخريب محاصيل مروية، وشبكات مياه للمواطنين، وإحراق خيام وحظائر ماشية في القرية.