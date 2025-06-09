الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية طالت فتاتين وطفل

وطن: شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم الاثنين، حملة اعتقالات خلال اقتحامها لمناطق عدة في الضفة الغربية.

واعتقلت قوات الاحتلال، أربعة مواطنين، بينهم سيدة وطفل، خلال اقتحامها مخيم العروب شمال الخليل.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت السيدة فدوى سميح أبو جودة بعد تفتيش وتحطيم محتويات منزلها في مخيم العروب.

وأضافت أن القوات انتشرت في حارتي الطيطي والجوابرة وداهمت عدة منازل.

وأوضحت أن القوات اعتقلت كلًا من مراد الطيطي، والطفل خليل محمد جوابرة، والشاب محمد بدران جوابرة.

وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الطالبة في جامعة الخضوري عروب البرغوثي، خلال اقتحام بلدة عابود شمال غربي رام الله.

وفي مدينة جنين، اقتحمت قوة من جيش الاحتلال المشاة المدينة، وداهمت عددًا من منازل المواطنين وفتشتها، وأوقفت مركبات المواطنين ومنعتها من المرور، واحتجزت شابين.