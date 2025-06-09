مستوطنون يعيدون بناء بؤرة استيطانية شمال رام الله

وطن: أعاد مستوطنون، اليوم الاثنين، بناء بؤرة استيطانية على أراضي المواطنين في بلدة سنجل شمال رام الله.

وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين أعادوا نصب خيمة وأدوا طقوسًا تلمودية على جبل التل جنوبي البلدة.

وأشارت إلى أن هذه المرة الـ11 التي ينصب فيها المستوطنون الخيمة خلال الشهرين الماضيين، ويزيلها جيش الاحتلال.

وخلال أبار/مايو الماضي، رصدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، محاولة المستوطنين إقامة 15 بؤرة استيطانية جديدة، غلب عليها الطابعان الزراعي والرعوي.