اللواء احتياط في جيش الاحتلال "اسحق بريك": "إسرائيل" تُهزم أمام حماس وسنُصبح مثاراً للسخرية قريباً امام العالم

وطن: صرّح اللواء احتياط في جيش الاحتلال، يتسحاق بريك، بأن الجيش الإسرائيلي، الذي طالما قدّم نفسه على أنه الأقوى في الشرق الأوسط، هُزم أمام حركة حماس، محذرًا من أن "إسرائيل" تقترب من أن تصبح مثارًا للسخرية على مستوى العالم.

وقال بريك "إن القادة السياسيين والعسكريين خدعوا الشعب عندما زعموا أن حماس ستنهار في غضون أيام، وأن حكمها سيزول سريعًا، مؤكدًا أن تلك الوعود كانت محض أكاذيب".

وأضاف: "قريبًا، لن تكون لدى إسرائيل القدرة الاقتصادية على تشغيل آلة الحرب، وعندها ستظهر الحقيقة أمام الجميع". مشيرًا إلى أن استمرار العدوان واستنزاف الموارد يهدد مستقبل "إسرائيل" من الداخل.