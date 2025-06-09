31 إصابة في استهداف الاحتلال للمواطنين قرب مركز توزيع مساعدات شمالي النصيرات

وطن: أعلن مستشفى العودة في مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة، عن ارتفاع عدد المصابين إلى 31 مواطنًا، جراء استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي المُسيّرة (كواد كابتر) تجمعات للمواطنين قرب مركز توزيع المساعدات شمالي المخيم.

وأفادت الطواقم الطبية بأن طائرات الاحتلال أطلقت قنابل وذخيرة حية باتجاه المواطنين المتجمّعين للحصول على المساعدات الإنسانية، ما أدى إلى وقوع عدد كبير من الإصابات.

كما كشف الصليب الأحمر الدولي عن ارتفاع أعداد الشهداء والمصابين في مراكز توزيع المساعدات، خاصة في رفح جنوبي القطاع، إثر استهداف الجيش الإسرائيلي آلاف المجوّعين.

ويأتي هذا الاعتداء في ظل استمرار استهداف الاحتلال لنقاط توزيع المساعدات في القطاع، ما يفاقم من الكارثة الإنسانية التي يعيشها السكان منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023.