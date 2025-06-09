كمين جديد للمقاومة في الشجاعية شرق القطاع.. سقوط جرحى في صفوف جنود الاحتلال

وطن: أعلنت وسائل إعلام عبرية عن وقوع قوات الاحتلال الإسرائيلي في كمين جديد نفذته المقاومة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وفي سياق متصل، ذكرت مصادر عبرية أن مروحية عسكرية هبطت في مستشفى "شاعري تصيدق" في القدس المحتلة، وعلى ما يبدو كانت تقل جرحى من جيش الاحتلال أصيبوا في عملية الشجاعية.

ولاحقًا، أفادت ذات الوسائل بإصابة جندي إسرائيلي بجروح خطِرة جراء تعرضه للقنص في المنطقة ذاتها، في وقت كثّف فيه الاحتلال قصفه على الحي وأطلق قنابل دخان لتغطية تحركاته.

من جهتها، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أنها أجهزت الثلاثاء الماضي على جنديين إسرائيليين من مسافة صفر في شارع النزاز شرق الشجاعية.

وفي عملية أخرى، ذكرت الكتائب أنها استهدفت أمس السبت جرافة عسكرية إسرائيلية من نوع "D9" بقذيفة الياسين 105، وذلك قرب موقع اليرموك في حي المنارة بمدينة خان يونس جنوب القطاع.

وكشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن حادثة كادت أن تتحول إلى كارثة في صفوف قوات الاحتلال، حيث غيّر صاروخ أطلقه الجيش مساره وسقط في الجانب الإسرائيلي، على بعد عشرات الأمتار من وحدة عسكرية كانت تطلقه. وقد تسبب ذلك في اندلاع حريق كبير، فيما أظهر التحقيق أن الصاروخ كان معطوبًا.

بدورها، أكدت حركة حماس أن المقاومة تدير حرب استنزاف منظمة ضد الاحتلال، وتفاجئه بتكتيكات متجددة يوميًا، رداً على جرائم الإبادة التي يرتكبها بحق المدنيين في قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل، بدعم أميركي، عدوانًا واسعًا على قطاع غزة، أسفر حتى الآن عن استشهاد وإصابة أكثر من 180 ألف مواطن، غالبيتهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود، ومجاعة غير مسبوقة، وسط أزمة إنسانية كارثية وموجات نزوح متكررة.

المصدر: الجزيرة