مستوطنون يعيدون بناء بؤرة استيطانية على أراضي سنجل شمال رام الله

وطن: أعاد مستوطنون، اليوم الأحد، بناء بؤرة استيطانية على أراضي المواطنين في بلدة سنجل شمال رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن المستوطنين أعادوا نصب خيمة وأدوا طقوسا تلمودية على جبل التل جنوب البلدة.

وأضافت المصادر، أن هذه المرة ال11 التي ينصب فيها المستوطنون الخيمة خلال الشهرين الماضيين، ويزيلها جيش الاحتلال.

ورصدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، محاولة المستوطنين إقامة 15 بؤرة استعمارية جديدة في شهر أيار الماضي، غلب عليها الطابعان الزراعي والرعوي.

وأشارت إلى أن هذه البؤر توزعت على محافظات: رام الله والبيرة بإقامة 6 بؤر استيطانية، وبؤرتين في كل من سلفيت وطوباس وبيت لحم، وواحدة في كل من أريحا ونابلس.