حزب الشعب يرحب بقرار العمل الدولية الاعتراف بفلسطين كدولة مراقب

وطن: رحب حزب الشعب الفلسطيني بالقرار الذي اتخذته منظمة العمل الدولية بالاعتراف في بفلسطين كدولة بصفة مراقب خلال الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف.

وقال الحزب في بيان له وصل وطن، إن هذا القرار التاريخي يعتبر خطوة هامة على طريق انتزاع إعتراف العالم ومنظماته المختلفة بحق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وفيما وجه حزب الشعب التحية لكافة الجهود الرسمية والنقابية الفلسطينية التي ساهمت في الوصول لهذا القرار، طالب مؤتمر العمل الدولي بأن يتحول إلى تظاهرة دوليه رفضا للاحتلال وحربه العدوانية على شعبنا، وأن تتضمن مخرجاته وكذلك بيانه الختامي إدانة لحرب الإبادة على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، والمطالبة بوقفها.

كما وجهه الحزب التحية لكافة الوفود التي غادرت قاعة الاجتماعات عند القاء كلمة المندوب الاسرائيلي، تعبيراَ عن رفضهم للاحتلال وسياساته الصهيونية الفاشية.