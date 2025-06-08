الاحتلال يعتقل 3 مواطنين ويداهم منازل المواطنين في طولكرم

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، ثلاثة مواطنين وداهمت عدة منازل في ضاحية اكتابا شرق طولكرم.

وأفادت مصادر محلية، بأن آليات الاحتلال جابت شوارع الضاحية، وسط عمليات تمشيط وتفتيش واسعة، طالت عددا من المنازل والمخازن تخللها تخريب وتدمير لمحتوياتها، فيما نشرت القناصة داخل أحد المنازل.

وأضافت، أن العملية تركزت في الحارة الجنوبية "البيدر ومحيط مدرسة الذكور"، حيث أوقفت قوات الاحتلال الشبان وأخضعتهم للتحقيق الميداني، واتخذت أحدهم درعا بشريا خلال تفتيش المنازل، قبل أن تعتقل شابا آخر دون معرفة هويته.

وفي السياق ذاته، شهدت المدينة اليوم تحركات مكثفة لقوات الاحتلال وآلياتها، وهي تجوب شوارعها وتحديدا في وسط السوق ودوار الشهيد ثابت ثابت، بالتزامن مع إطلاق القنابل الصوتية تجاه المواطنين، مترافقا مع تعزيزات عسكرية مكثفة من مدخلها الغربي.

واعتقلت قوة خاصة من جيش الاحتلال شابين من المدينة، أحدهم طارق أبو ليمون من منزله في منطقة كراج فرعون في الحي الجنوبي، وآخر لم تعرف هويته بعد مداهمتها مقهى "السرايا" وسط طولكرم.

وتأتي هذه الاعتداءات في ظل عدوان وتصعيد مستمر تشهده المدينة ومخيميها وضواحيها، لليوم ال133 تواليا، والتي طالت هدم لعشرات المباني السكنية في مخيمي طولكرم نور شمس.