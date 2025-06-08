غزة: 31 شهيداً منذ الفجر والاحتلال يواصل مجازره وسط انهيار وشيك للقطاع الصحي

وطن: أفادت مصادر طبية، بأن 31 مواطنا استشهد وأصيب آخرون، اليوم الأحد، في سلسلة غارات وقصف مدفعي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة، تركزت في رفح وغزة وخان يونس وجباليا.

في مدينة رفح جنوبي القطاع، ارتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي على مجموعة من المواطنين قرب مركز مساعدات تابع للشركة الأميركية غرب المدينة، إلى 13 شهيدا.

وفي خان يونس، أصيب أربعة مواطنين بجروح متفاوتة إثر قصف من طائرة مسيّرة للاحتلال استهدف مجموعة من المواطنين في مدينة "أصداء" شمالا. كما تم انتشال جثمان الشهيدة غدير رائد شعبان بركة من تحت الأنقاض في بلدة بني سهيلا شرق المدينة، عقب قصف استهدف منزلها.

وفي مدينة غزة، استشهد مواطنان جراء قصف الاحتلال استهدف محيط مجمع الشفاء الطبي غرب المدينة، ما ألحق أضرارًا في محيط المنشآت الصحية.

أما في شمال القطاع، فقد استشهد مواطنان في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين في منطقة جباليا البلد. كما دمّر جيش الاحتلال مدرستي "النقب" و"الرافعي" في البلدة ذاتها، مخلّفًا دمارًا واسعًا في البنية التحتية.

خطر التوقف الكامل للخدمات الصحية

وزارة الصحة حذّرت من أنّ أزمة الوقود دخلت مرحلة حرجة جداً قد تؤدي إلى توقف العمل في مستشفيات رئيسية خلال الساعات القادمة، وفي مقدمتها مجمع الشفاء الطبي والمستشفى الأهلي العربي، حيث لم يتبقَ ما يكفي من الوقود لتشغيل المولدات لأكثر من 24 ساعة.

في السياق نفسه، حمّل مستشفى شهداء الأقصى الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تعطّل قسم الكلية الصناعية فيه، نتيجة القصف المباشر الذي طال مباني المستشفى، ما أدى إلى توقف خدمات غسيل الكلى الحيوية لمرضى الفشل الكلوي بعد تعطل ماكينة الفلترة الأساسية وتدمير سبعة من أصل عشرة خزانات مياه معقّمة.

نفي رسمي لرواية الاحتلال حول "نفق المستشفى الأوروبي"

وفي ردّ رسمي، فند المكتب الإعلامي الحكومي في غزة رواية الاحتلال الإسرائيلي بشأن "وجود نفق للمقاومة" تحت المستشفى الأوروبي جنوب القطاع، واصفاً هذه المزاعم بأنها "ساذجة ومفبركة ولا تستند إلى أي دليل منطقي أو واقعي".

وأكد المكتب أن الفيديو الذي نشره جيش الاحتلال يظهر أنبوبة ضيقة غير قابلة للاستخدام كنفق، وبيّن أن المنطقة الظاهرة هي شبكة لتصريف مياه الأمطار، مرجحاً أن الاحتلال نفسه هو من حفر الموقع وصنع المشهد التمثيلي، بهدف تبرير استهدافه للمستشفى الذي يعج بالمرضى والكوادر الطبية.

ووجّهت وزارة الصحة والمكتب الإعلامي الحكومي نداءات عاجلة إلى منظمة الصحة العالمية وكافة الجهات الحقوقية والإنسانية الدولية، للتحرّك الفوري لحماية المرافق الصحية في القطاع، ووضع حد للانتهاكات الصارخة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين والمنشآت الطبية.

وأكد البيان أنّ "المعركة اليوم لم تعد فقط على الأرض، بل باتت معركة وعي وصمود"، داعياً أبناء الشعب الفلسطيني ووسائل الإعلام إلى الحذر من الانجرار خلف الروايات الإسرائيلية المفبركة، التي تهدف إلى التغطية على جرائم الحرب المرتكبة بحق المدنيين.