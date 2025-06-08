محكمة الاحتلال تمدد اعتقال سناء سلامة زوجة الشهيد الأسير وليد دقة حتى 11 يونيو

وطن: قررت محكمة الاحتلال في مدينة الخضيرة، اليوم الأحد، تمديد اعتقال الأسيرة سناء سلامة، زوجة الشهيد الأسير وليد دقة، حتى الحادي عشر من يونيو/حزيران الجاري.

وجاء قرار التمديد خلال جلسة عقدت في محكمة الخضيرة، وسط إجراءات مشددة، دون توجيه لائحة اتهام واضحة بحقها، في استمرار لسياسة التنكيل التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق عائلات الشهداء والأسرى.

ويوم الخميس الماضي، قضت محكمة الاحتلال في مدينة الخضيرة، بتحويل سناء دقة إلى السجن المنزلي ، بعد اعتقالها على خلفية اتهامات بالتحريض على "الإرهاب" وتمجيد منظمات مصنفة كـ"إرهابية" لدى الاحتلال.

ويوم الثلاثاء الماضي، قررت محكمة الاحتلال، تمديد اعتقال سناء سلامة دقة، لمدة يومين، رغم طلب الشرطة "الإسرائيلية" تمديد الاعتقال لمدة 7 أيام.

وأوضح المحامي فادي برانسي، في تصريح، أنّ المزاعم الموجهة ضد دقة هي ذاتها التي تُكرر في مثل هذه القضايا، وتندرج ضمن محاولات تكميم الأفواه وملاحقة الناشطين الفلسطينيين.

وجاء اعتقال سلامة في أعقاب تحريض مباشر من قبل ما يسمى "وزير الأمن القومي" في حكومة الاحتلال، المتطرف "إيتمار بن غفير"، الذي دعا إلى ترحيلها بدعوى نشر "منشورات تحريضية".