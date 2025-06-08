لبنان: شهيد وجرحى في عدوان للاحتلال على بلدة الشهابية الجنوبية

وطن: أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، باستهداف مسيّرة للاحتلال الإسرائيلي، دراجة نارية، بصاروخين، على الطريق العام بين بلدتي الشهابية (قضاء صور) وكفردونين (قضاء بنت جبيل)، جنوب البلاد.

وأدت الغارة إلى ارتقاء شهيد وتسجيل إصابات، بحسب الوكالة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي، اعتداءاته وانتهاكاته في لبنان، وكان أبرزها، العدوان الأخير على الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، في 5 حزيران/يونيو الجاري، حيث أدى العدوان إلى تدمير 9 مبان بشكل كلي، وتضرر العديد من المباني الأخرى والمؤسسات التجارية، فيما لم يسفر عن شهداء.