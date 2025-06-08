إيران تكشف عن حصولها على "كنز" من الوثائق النووية الإسرائيلية وعلاقاتها مع واشنطن

وطن: كشف وزير الأمن الإيراني، إسماعيل خطيب، اليوم الأحد، عن تفاصيل عملية استخباراتية مهمة أدت إلى حصول طهران على مجموعة ضخمة من الوثائق الاستراتيجية الحساسة المتعلقة بـ"إسرائيل" وعلاقاتها مع الولايات المتحدة.

وفي حديثه للتلفزيون الإيراني، أكد خطيب أن وزارة الأمن الإيرانية تمكنت من الحصول على "كنز من المعلومات الاستراتيجية والعملياتية والعلمية" المتعلقة بالاحتلال الاسرائيلي، مشيراً إلى أن الوثائق تشمل معلومات حول المشاريع النووية الإسرائيلية ومنشآتها، مما يعزز القدرة الهجومية لإيران.

واعتبر الوزير أن هذا الحدث الاستخباري يعد من أبرز العمليات التي قامت بها الاستخبارات الإيرانية، حيث أشار إلى أن الأمر لا يقتصر على الحصول على آلاف الوثائق فحسب، بل يشمل وثائق نووية حيوية وعلاقات إسرائيل مع الدول الغربية، خصوصاً الولايات المتحدة.

وأوضح خطيب أن الوثائق تم نقلها إلى داخل إيران بأمان، مشيراً إلى أهمية أساليب النقل التي كانت بمستوى أهمية الوثائق نفسها، لكنه تحفظ عن كشف التفاصيل المتعلقة بها.

كما أضاف أن العملية تمت قبل فترة، وتم الانتظار لإعلان الخبر لضمان سلامة العملية.

وأشار إلى أن العملية الاستخباراتية كانت معقدة ومتعددة الأبعاد، حيث تم التخطيط لها بدقة للوصول إلى المصادر المطلوبة.

في تعليقها على توقيت الإعلان، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الكشف عن هذه الوثائق يأتي في وقت حساس، مرتبط بالمفاوضات النووية الجارية بين إيران وواشنطن.

العملية تأتي في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة بين إيران و"إسرائيل"، خاصة مع تهديدات الأخيرة بقصف المواقع النووية الإيرانية، في ظل استمرار المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن بشأن الملف النووي الإيراني.

المصدر: "الميادين"