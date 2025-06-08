شهيدان وعدد من الجرحى في قصف الاحتلال خان يونس ودير البلح

وطن: استشهد مواطنان وأصيب آخرون بجروح، اليوم الأحد، في قصف الاحتلال الإسرائيلي مدينتي خان يونس ودير البلح جنوب ووسط قطاع غزة.

ففي مدينة خان يونس، استشهد مواطن وأصيب آخرون جراء استهداف طائرات الاحتلال خيام النازحين في منطقة المواصي، كما أصيب مواطنان جراء قصف مسيرة للاحتلال قرب عمارة أبو المنذر ببلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس، في وقت تحلق فيه طائرات الاحتلال بشكل منخفض، وتطلق "بلالين حرارية" في أجواء المدينة.

وفي مدينة دير البلح، استشهد مواطن وأصيب آخر بجروح خطيرة إثر قصف الاحتلال منطقة البركة جنوب المدينة.

وارتفع عدد الشهداء من بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من تشرين أول/ أكتوبر 2023 إلى 54,880، والإصابات إلى 126,227.