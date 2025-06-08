تشييع جثمان الشهيد طلول في الظاهرية جنوب الخليل

وطن: شيعت جماهير غفيرة من أهالي بلدة الظاهرية جنوب الخليل، اليوم الأحد، جثمان الشهيد الشاب مصطفى علي إسماعيل طلول (30 عاما)

وانطلق موكب التشييع، من أمام مستشفى الخليل الحكومي، إلى منزل ذويه في البلدة حيث ألقت عائلته نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه، قبل أن يُنقل إلى مسجد الظاهرية الكبير، إذ أدى المشيعون صلاة الجنازة عليه، قبل أن يوارى الثرى بمقبرة التمرة بالبلدة.

وردد المشاركون في تشييع جثمان الشهيد، هتافات منددة بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا الفلسطيني خاصة حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة.

وشل الإضراب الذي دعت له القوى الوطنية والإسلامية، كافة مناحي الحياة في بلدة الظاهرية، حدادا على روح الشهيد طلول، الذي استشهد متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب جدار الفصل العنصري المقام على أراضي المواطنين وممتلكاتهم في البلدة جنوب الخليل.

يذكر أن الشاب مصطفى علي إسماعيل طلول (30 عاما) متزوج وأب لطفلتين وزوجته حامل في الشهر الثامن، كما أصيب في ذات الموقع بالظاهرية، اثنين آخرين أحدهما بجروح وصفتها المصادر الطبية بالخطيرة.