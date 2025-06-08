توغل جديد للاحتلال بريف القنيطرة جنوب سوريا وقصف على قرية بيت جن

وطن: أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم الأحد، بأن آليات للاحتلال الإسرائيلي توغلت، في بلدة الرفيد، بريف ‎القنيطرة الجنوبي، جنوب البلاد.

وقالت وسائل الإعلام إن عملية التوغل استمرت لساعات، قبل أن تعود الآليات الإسرائيلية وتنسحب من المنطقة.

وفي التفاصيل، توغلت القوة الإسرائيلية، صباح اليوم، عبر 3 عربات عسكرية رباعية الدفع، ثم عادت وانسحبت نحو هضبة الجولان السوري المحتل، بحسب ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وفي سياق متصل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن هجوم، نفذه بطائرة مسيرة، في قرية بيت جن، جنوب سوريا، زاعماً استهداف أحد عناصر حماس.

وأكدت مصادر سورية أن مسيّرة إسرائيلية قصفت سيارة فيها 3 أشخاص على الطريق الواصل بين بيت جن ومزرعتها على بعد عشرات الأمتار من الحد الشمالي للمنطقة العازلة المحتلة في ريف دمشق الغربي.

وأفادت المصادر بتسجيل 3 إصابات في العدوان الإسرائيلي.