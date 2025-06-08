والدة جندي إسرائيلي قُتل بكمين للمقاومة في خان يونس: جثة ابني والقوة التي كانت معه تلاشت

وطن: نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن والدة الجندي في جيش الاحتلال الإسرائيلي توم روتشتين -الذي قتل مؤخرا في كمين بخان يونس-، قولها إن الجيش تعرف على ابنها بواسطة الحمض النووي، وأكدت أن جثة ابنها تلاشت، وكذلك القوة التي كانت معه.

وأضافت والدة الجندي أن ابنها "تبخر من العالم"، وأنها لم تحظ حتى بالحصول على جثته.

وأول أمس الجمعة، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل 5 جنود إسرائيليين وإصابة جنديين آخرين في كمين استهدف مبنى انهار عليهم بخان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن قوة مكونة من 12 جنديا من وحدة نخبة تعرضت لكمين وانهار مبنى مفخخ عليهم في خان يونس.

ولاحقا، اعترف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إيفي دفرين بمقتل 4 جنود واصابة 5 جنود آخرين، جندي بجروح خطيرة و4 بجروح متوسطة.

فيما أكدت وسائل اعلام عبرية أن الواقعة وقعت عند الساعة السادسة و10 دقائق صباحا عندما دخل الجنود ومشطوا المبنى.

المصدر: الجزيرة + الصحافة الإسرائيلية