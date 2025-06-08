سفينة "مادلين" تقترب من غزة.. ومسؤول إسرائيلي: لن تصل إلى القطاع

وطن: أعلنت عضو البرلمان الأوروبي، ريما حسن، الموجودة على متن سفينة "مادلين" التابعة لـ"أسطول الحرية"، أنّ السفينة "ستصل خلال 24 ساعة إلى المياه الإقليمية الفلسطينية".

وفي ردة الفعل الإسرائيلية على ذلك، نقل الإعلام العبري عن مسؤول أمني قوله إنّ "سفينة مادلين موجودة على بعد 300 كلم من شواطئ غزة"، مضيفاً: "سنقرر ماذا سنفعل معها.. وإلى غزة لن تصل".

وذكرت منصة إعلامية إسرائيلية أنّه "من المتوقع أن يوقف الجيش الإسرائيلي اليوم الأسطول المتجه إلى غزة، قبل دخوله إلى المياه الإقليمية".

وأشارت جهات مطلعة على الموضوع إلى أنّ "وجود دبلوماسية على متن السفينة حال دون اتخاذ إجراء في وقت سابق".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت في وقتٍ سابق، بأنّ الأجهزة الأمنية الإسرائيلية قررت عدم السماح لسفينة "مادلين" التابعة لـ"أسطول الحرية"، والمحملة بمساعدات إنسانية لقطاع غزة، بالاقتراب أو الرسو قبالة سواحل القطاع.

وفي السياق، نقل موقع "واللا" الإسرائيلي عن مصادر عسكريّة أنّ "الجيش الإسرائيلي لم يتخذ قراراً نهائياً بعد بشأن كيفية التعامل مع السفينة".

لكن المصادر أضافت أنّ "وحدة الكوماندوز البحري "الشييطت 13" ووحدات زوارق الصواريخ تستعد لاحتمال تنفيذ عمليّة سيطرة على السفينة واعتقال المشاركين".