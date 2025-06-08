المنظمات الأهلية في غزة: مراكز توزيع المساعدات تحولت إلى كمائن أسفرت عن 126 شهيدًا

وطن: قال مدير شبكة المنظمات الأهلية في غزة أمجد الشوا، إن ما يجري في مراكز توزيع المساعدات في قطاع غزة يمثل تهديدًا مباشرًا لحياة السكان، محذرًا من تفاقم المجاعة التي فرضها الاحتلال.

وأكد الشوا أن أكثر من 126 شهيدًا استشهدوا منذ بدء العمل بمراكز توزيع المساعدات في القطاع، مضيفًا أن "الاحتلال يضلل العالم بمراكز المساعدات للتغطية على المجاعة"، مشددًا على أن "القطاع وصل إلى مرحلة متقدمة من المجاعة التي فرضها الاحتلال".

وأوضح أن "الآلية الجديدة لتوزيع المساعدات تشكل تهديدًا مباشرًا لحياة أهالي غزة"، مبينًا أن "عسكريين مسلحين يديرون مراكز توزيع المساعدات في القطاع"، وأن "أهالي القطاع يضطرون للذهاب إلى هذه المراكز بسبب الجوع".

وأشار الشوا إلى أن "مراكز توزيع المساعدات تحولت إلى كمائن لاستهداف المواطنين مباشرة"، مضيفًا أنها "تستهدف قنص مزيد من الضحايا وتجويع أهالي القطاع".

و طالب أمجد الشوا بـ"ملاحقة قانونية للمؤسسة الإنسانية التي تسببت في سقوط 126 شهيدًا".