مجمع الشفاء في غزة: مستشفيات غزة مهددة بالتوقف خلال 48 ساعة

وطن: حذر مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة محمد أبو سلمية، من توقف كامل لما تبقى من مستشفيات القطاع خلال 48 ساعة إذا لم يتم توفير الوقود بشكل عاجل، معلنًا حالة الاستنفار في المرافق الصحية نتيجة الخطر المتزايد.

وأوضح "أبو سلمية"، أن العجز الحاد في كميات الدم والمستلزمات الطبية يحول دون إسعاف الأعداد الكبيرة من الجرحى، ما يضطر الطواقم الطبية لاتخاذ قرارات مؤلمة بالمفاضلة بين المرضى، في ظل الانهيار المتسارع للمنظومة الصحية.

ووضعت سلطات الاحتلال خلال الحرب الحالية مستشفيات قطاع غزة ضمن قائمة أهدافها العسكرية بادعاء استخدامها من قبل فصائل المقاومة، لكنها لم تقدم أدلة ملموسة، في حين دحضت ذلك تقارير وتحقيقات صحفية دولية.

وتُواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ 610 على التوالي، حربها الشعواء والعدوان العسكري، تزامنًا مع ارتكاب مجازر مروعة وجرائم حرب موصوفة، بحق المدنيين والنازحين في مختلف مناطق قطاع غزة المحاصر.