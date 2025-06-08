قوات الاحتلال تغلق طريقا زراعيا في الخضر جنوب بيت لحم

وطن: أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، طريقا زراعيا في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأفاد عضو الجمعية التعاونية الزراعية في الخضر محمود عبد الله، بأن قوات الاحتلال أغلقت طريق " واد الأبيار" بالصخور الكبيرة، الامر الذي سيحرم المزارعين من الوصول إلى أراضيهم في مناطق وادي الأبيار، ووادي الشام، والأقطع، وفاغور.

يذكر أن قوات الاحتلال ومستوطنوه صعدوا في الآونة الأخيرة من اعتداءاتهم على أراضي الخضر، تمثلت بسلب مساحات من الأراضي وتجريف أخرى ومنع المزارعين من الوصول اليها.