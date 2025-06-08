أكثر من 200 عضو في البرلمان الأوروبي يطالبون بالسماح لسفينة "مادلين" بعبور آمن إلى غزة

وطن: طالب أكثر من 200 عضو في البرلمان الأوروبي، من عدة دول أوروبية، في رسالة مفتوحة، "إسرائيل" بـ "ضمان سلامة جميع من هم على متن السفينة الإنسانية، مادلين، والسماح بعبور آمن ومن دون عوائق إلى غزة، والسماح بالدخول الفوري لشحناتها الإنسانية".

وتدعو الرسالة حكومات 9 دول، وهي فرنسا، والسويد، وألمانيا، وإسبانيا، والبرازيل، وتركيا، وهولندا، واليونان، ومصر، إلى "المطالبة بتأمين مرور آمن للسفينة واحترام إسرائيل للقانون الدولي".

وتحمل السفينة "أدويةً وأغذيةً ومستلزمات أطفال إلى غزة، حيث تُمنع المساعدات الإنسانية منذ 2 آذار/مارس"، ما تسبب في أن "يعاني أكثر من 90% من سكان غزة من المجاعة"، وفقاً للرسالة.

الرسالة أتت على ذكر سفن أخرى "تعرضت لهجمات إسرائيلية، ما أسفر عن وفيات وإصابات أو تدمير السفينة".

ودعا 10 خبراء في الأمم المتحدة، في 2 حزيران/يونيو، إلى ضمان توفير مرور آمن لـ "مادلين"، كما حصدت الحملة أكثر من 74 ألف توقيع.

في المقابل، كان "الجيش الإسرائيلي"، قد هدد، سابقاً، بـ "اعتراض أي سفينة، تحاول الوصول إلى غزة، من دون تنسيق".

وأعلن تحالف "أسطول الحرية"، قبل أسبوع، انطلاق السفينة مادلين من ميناء كاتانيا الإيطالي متجهة إلى قطاع غزة، في إطار مهمة إنسانية جديدة لكسر الحصار المفروض على القطاع.

وذكر التحالف أن السفينة تحمل "كميات محدودة ولكن رمزية" من المساعدات الإنسانية.