مستوطنون يعتدون على مواطن وزوجته ويسرقون أغنامهم في خربة الطويل جنوب نابلس

وطن: سرق مستوطنون، فجر اليوم الأحد، أغناما، واعتدوا على أصحابها بالضرب ورشهم بغاز الفلفل في خربة الطويل شرق قرية عقربا جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن عددا من المستوطنين هاجموا فجر اليوم حظائر للأغنام تعود للمواطن حازم واصف بني جابر في خربة الطويل، وسرقوا عددا من رؤوس الأغنام.

وأضافت المصادر، بأن المستوطنين اعتدوا على صاحب الحظائر وزوجته بالضرب، ورشوهم بغاز الفلفل، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

يذكر، أن مجموعة من المستز

نين شكلوا عصابات لسرقة ممتلكات المواطنين نشطت بشكل مكثف خاصة بعد بدء العدوان على قطاع غزة، إذ تم سرقة الأغنام من حظائر عدة في محافظات الوطن.