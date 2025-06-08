الاحتلال يعتقل شابين خلال اقتحامه عارورة والجلزون وكفر مالك

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، شابين، وداهمت عدداً من منازل المواطنين، خلال اقتحامها بلدة عارورة ومخيم الجلزون وقرية كفر مالك في محافظة رام الله والبيرة.

وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال اعتقلوا شابا لم تعرف هويته بعد من بلدة عارورة شمال رام الله، والشاب: اياد محمد اياد دويك، من مخيم الجلزون شمال رام الله، وذلك بعد مداهمة منزليهما والعبث في محتوياتهما.

وفي السياق، اقتحمت قوة من جيش الاحتلال قرية كفر مالك شرق رام الله، وداهمت ثلاث منازل وعبثت بمحتوياتها.