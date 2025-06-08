في ثالث أيام العيد.11 شهيدا في قصف ورصاص الاحتلال بعدة مناطق في قطاع غزة

وطن: استشهد وأصيب عدد من المواطنين في قصف ورصاص الاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة فجر وصباح اليوم الأحد.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 5 مواطنين بينهم طفلتان في قصف مسيرة للاحتلال خيام نازحين بمواصي خان يونس، كما استشهدت الطفلة ديما أبو موسى متأثرة بجروح أصيبت بها في قصف سابق للاحتلال على مدينة خان يونس.

وفي مدينة رفح، استشهد 4 مواطنين وأصيب 70 آخرين بنيران جيش الاحتلال قرب مركز مساعدات غرب المدينة.

كما استشهد مواطن وأصيب آخرون برصاص الاحتلال قرب مركز توزيع مساعدات عند مفر الشهداء وسط قطاع غزة.

وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، قد قالت يوم أمس إن "نموذج توزيع المساعدات في قطاع غزة غير فعّال، وبمثابة دعوة الناس إلى موتهم.

وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ السابع من تشرين أول 2023 إلى 54,772 والإصابات إلى 125,834.