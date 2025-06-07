بعد رسالة القسام وإعلان أبو عبيدة.. والدة الجندي الإسرائيلي الأسير توجه رسالة غاضبة إلى "ملاك الموت" نتنياهو

وطن: عبّرت عيناف تسنغاوكر، والدة الجندي الإسرائيلي الأسير متان تسنغاوكر، اليوم السبت، عن غضبها الشديد وقلقها البالغ، بعد نشر صورة نجلها من داخل مقر احتجازه في قطاع غزة، حيث بدا مريضًا ويتلقى العلاج على سرير.

وكانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قد نشرت صورة للجندي الأسير ظهر فيها على فراش طبي، مؤكدة أنه يتلقى العلاج.

ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن عيناف قولها: “لا أستطيع تحمل هذا الكابوس بعد الآن. (ملاك الموت) بنيامين نتنياهو يواصل التضحية بالأسرى. إنه يستخدم الجيش الإسرائيلي ليس لحماية أمن إسرائيل، بل لحماية حكومته واستمرار الحرب”.

وأعربت عن خشيتها على الوضع الجسدي والنفسي لابنها، قائلة إنها قلقة من تدهور حالته الصحية، وتخشى أن المكان الذي يُحتجز فيه قد يُقصف، ما قد يمنعه من الفرار مجددًا.

ووجهت رسالة مباشرة إلى نتنياهو: "إذا لم يعد متان حيًا، فإن يديك ستكونان ملطختين بدمه".

وأنهت رسالتها بكلمات مؤثرة إلى نجلها: "متان، أنا أعرف حالتك. أعلم أنك وحدك ومريض في نفق مظلم. متان، حبيبي، أرجوك لا تنهار. تمسّك أكثر قليلًا، نحن نفعل كل ما بوسعنا لتحريرك".

"لن يعود حيًا".. تهديد "القسام"

في وقت سابق اليوم، أعلنت كتائب القسام أن قوات الجيش الإسرائيلي تحاصر موقعًا يوجد فيه الأسير تسنغاوكر داخل قطاع غزة، مشددة على أن "العدو لن يتمكن من استعادته حيًا".

وقال أبو عبيدة، المتحدث باسم القسام، عبر بيان على تليغرام: "تحذير عاجل لمن يهمه الأمر، قوات الاحتلال تحاصر مكانًا يوجد فيه الأسير متان تسنغاوكر، ونحن نؤكد بشكل قاطع أن العدو لن يتمكن من استعادته حيًا".

وأضاف: "إذا قُتل هذا الأسير خلال محاولة تحريره، فإن الجيش الإسرائيلي هو من سيتحمل المسؤولية، بعد أن حافظنا على حياته طوال عام وثمانية شهور. وقد أعذر من أنذر".

في المقابل، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن الجيش الإسرائيلي نفيه لمحاولة تنفيذ أي عملية عسكرية لتحرير متان تسنغاوكر.

وأشارت الهيئة إلى أن الجندي أُسر في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 من كيبوتس "نير عوز"، برفقة شريكته إيلانا جريتسوسكي التي أُفرج عنها لاحقًا، فيما بقي هو محتجزًا في غزة، ويعاني وفق شهادات من تدهور حالته الصحية والنفسية.

عائلات الأسرى تطالب بتدخل أمريكي جديد

في سياق متصل، طالبت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، بتقديم مقترح جديد يهدف إلى إعادة أبنائهم وإنهاء الحرب.

وخلال مؤتمر صحفي في "تل أبيب"، دعا والد الأسير إيتان هورن المبعوث الأمريكي إلى طرح خطة جديدة، قائلًا: "السبيل الوحيد لإعادتهم هو توجيه إنذار نهائي لنتنياهو وحماس".

وأضاف:"نعلم أنك تسعى لإنجاز صفقة جزئية. لكن ما يمنع عودة الأسرى هو رفض نتنياهو وقف الحرب. اقترح خطة واضحة وسقفًا زمنيًا لإنهاء الحرب. هذه هي الطريقة الوحيدة لإعادة الأسرى وإنقاذ إسرائيل من الخراب"، محملًا نتنياهو المسؤولية عن استمرار احتجاز الأسرى بسبب تمسكه بخيارات الحرب.