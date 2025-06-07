حركة المجاهدين تزف أمينها العام أسعد أبو شريعة شهيداً في قصف على غزة

وطن: زفّت حركة المجاهدين الفلسطينية مؤسسها وأمينها العام والقائد العام لجناحها العسكري، أسعد عطية أبو شريعة، شهيداً برفقة أخيه أحمد، عضو الأمانة العامة للحركة ومسؤول ساحة غزة.

وأوضحت الحركة، في بيانٍ، أنّ الأمين العام الشهيد أبو شريعة وأخيه ارتقيا مع عشرات الشهداء من عائلتهم في جريمة اغتيال إسرائيلية استهدفت حي الصبرة في مدينة غزة، اليوم السبت.

وتحدثت الحركة عن سيرة الشهيد أبو شريعة، مؤكدةً أنّه "خاض معارك بطولية عديدة وأثخن في العدو على مدار ربع قرن، وطارده الاحتلال واستهدفه في أكثر من 5 محاولات اغتيال أصيب فيها إصابات بالغة، ولكن لم تمنعه من مواصلة مسيرة الجهاد والمقاومة".

وبشأن عائلته، ذكرت الحركة أنّ الشهيد أبو شريعة قدّم 5 من إخوانه شهداء قبل معركة "طوفان الأقصى"، وقدّم خلال هذه المعركة أكثر من 150 شهيداً منهم زوجته وأبنائه وإخوانه وأخواته وأبنائهم وأعمامه وأبنائهم.