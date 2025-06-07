بعد رسالة أبو عبيدة.. "القسام" تحذر وتكشف صورة جديدة للأسير الإسرائيلي تسنغاوكر

وطن: نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، صورة جديدة للجندي الإسرائيلي الأسير متان تسنغاوكر وهو يرقد على فراش لتلقي العلاج.

يأتي ذلك بعد تحذير أصدره المتحدث باسم القسام، أبو عبيدة، عبر قناة الكتائب على "تلغرام"، أكد فيه أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر مكان احتجاز الأسير تسنغاوكر في قطاع غزة، مشددا على أن الجيش الإسرائيلي "لن يتمكن من استعادته حيا".

وأضاف أبو عبيدة: "إذا قُتل هذا الأسير خلال محاولة تحريره، فإن المسؤولية الكاملة تقع على عاتق الاحتلال، بعدما حافظنا على حياته لمدة عام وثمانية أشهر".

من جانبها، نفت هيئة البث الإسرائيلية تقارير تحدثت عن تنفيذ الجيش الإسرائيلي عملية لإنقاذ تسنغاوكر.

يذكر أن تسنغاوكر أُسر في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 خلال هجوم "القسام" على مستوطنة "نير عوز".

وفي ديسمبر 2024، نشرت القسام تسجيلا مصورا يظهر فيه الأسير وهو يعبر عن يأسه من سياسة الحكومة الإسرائيلية، قائلا: "نحن نموت كل يوم ألف مرة ولا أحد يشعر بنا... نريد العودة قبل أن نصاب بالجنون".

وكانت" القسام" قد نشرت فجر اليوم صورة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مرفقة بعبارة "مصالح نتنياهو السياسية ستقتل أسراكم"، في إشارة إلى تحميله مسؤولية استمرار الحرب وعرقلة صفقة تبادل الأسرى.

وفي السياق ذاته، كشف تقرير لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، في 30 مايو/أيار الماضي، أن العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة في غزة تسببت بمقتل 20 أسيرا إسرائيليا على الأقل، رغم ادعاءات الجيش ببذل جهود لحمايتهم.