مستوطنون يقطعون أكثر من 100 شجرة زيتون غرب سلفيت ويعتدون على مزارعين

وطن: قطع مستوطنون، اليوم السبت، أكثر من 100 شجرة زيتون في المنطقة الشرقية من بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت.

وأفاد رئيس بلدية قراوة بني حسان إبراهيم عاصي، بأن المستوطنين قطعوا وخربوا أكثر من 100 شجرة زيتون تعود ملكيتها للمواطن مهند سفيان ريان، في اعتداء جديد يندرج ضمن سلسلة الاعتداءات المتواصلة بحق الأراضي والمزارعين في البلدة.

وفي سياق متصل، اعتدت مجموعة من المستوطنين على المواطن ناصر فرج ناجي من بلدة كفر الديك غرب سلفيت، أثناء تواجده في أرضه الواقعة في المنطقة الشمالية من البلدة، ما أدى لإصابته بجروح نقل على إثرها إلى المستشفى الحكومي في سلفيت لتلقي العلاج. كما حاول المستوطنون إحراق غرفة زراعية تعود ملكيتها للمواطن أحمد محمد علي.