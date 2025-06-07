"القسام" تعلن قتل وجرح 6 عسكريين إسرائيليين بتفجير نفق مفخخ في خان يونس

وطن: أعلنت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، السبت، قتل وجرح 6 عسكريين إسرائيليين بعد تفجير عين نفق مفخخة مسبقًا في قوة راجلة في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقالت القسام في منشور على "تلغرام" إن مقاتليها تمكنوا "الجمعة من تفجير عين نفق مفخخة مسبقًا في قوة راجلة قوامها 6 جنود وأوقعوهم بين قتيل وجريح في منطقة مرتجى بالقرب من الجامعة الإسلامية جنوب شرق مدينة خان يونس جنوبي القطاع".

والجمعة، أعلن جيش الاحتلال، مقتل 4 عسكريين في صفوفه، وإصابة 5 آخرين بجروح خطيرة ومتوسطة جراء انفجار عبوة ناسفة في طابق أرضي بمبنى في خان يونس.

وأوضحت إذاعة الجيش، أنّ العسكريين القتلى والمصابين دخلوا مبنى في بلدة بني سهيلا شرق مدينة خان يونس، بعد وصول معلومات بأن "حماس" تستخدمه، ليتم تفجيره وهم بداخله.

وتعد هذه العملية امتدادا لسلسلة كمائن وتفجيرات نفذتها القسام خلال الأيام الماضية، في إطار تصديها للهجمات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.