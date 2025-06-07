إصابة شاب جراء اعتداء الاحتلال عليه بالضرب في جنين

وطن: أصيب شاب مساء اليوم السبت، بعد اعتداء جنود الاحتلال الإسرائيلي عليه بالضرب في مدينة جنين.

وقالت جمعية الهلال الأحمر، إن طواقمها نقلت شابا بعد إصابته جراء اعتداء جنود الاحتلال عليه بالضرب المبرح في حي "خلة الصوحة" في محيط مخيم جنين، ووصفت وضعه بالمستقر.

وكانت قوة من جنود الاحتلال المشاة اقتحمت بناية في "خلة الصوحة"، واعتلت سطحها، فيما تواجدت قوة أخرى في محيط مستشفى جنين الحكومي.

ويواصل الاحتلال عدوانه على جنين ومخيمها لليوم الـ138 على التوالي، والذي خلف حتى اللحظة 39 شهيدا وأكثر من 200 جريح، واعتقال العشرات، وإجبار نحو 22 ألف مواطن على النزوح من مخيم جنين ومحيطه، وتدمير وتفجير عشرات المنازل.