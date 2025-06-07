عائلات الأسرى الإسرائيليين: الاتفاق هو الطريقة الوحيدة لإعادتهم أحياء

وطن: شدّدت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزّة، اليوم الثلاثاء، أنّ إنهاء الحرب والاتفاق هو الطريقة الوحدة التي تعيد الأسرى أحياء وتنقذ "إسرائيل"، مُذكِرةً بأنّ 55 أسيراً عادوا من خلال اتفاق مع المقاومة الفلسطينية.

وأكدت الهيئة أنّ الحرب والمخاطرة بحياة الأسرى والجنود الإسرائيليين لن تعيدهم، مشيرةً إلى أنّ معارضة رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، لاتفاق يعيد الأسرى هو ضد إرادة الإسرائيليين.

وطالبت الهيئة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف بترك مقترح نتنياهو وتقديم مقترحٍ جديد، بعد أنّ "وصلنا إلى طريق مسدود".

يأتي ذلك بعد أن أعلن الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر مكاناً يوجد فيه الأسير الإسرائيلي متان تسنجاوكر.

وحذّر أبو عبيدة من أن جنود الاحتلال لن يتمكنوا من "استعادة الأسير حيّاً"، محمّلاً "الجيش" الإسرائيلي المسؤولية في حال قُتل خلال محاولة استعادته".