زينب الغنيمي تكتب لوطن من غزة: عيد الأضحى مع حسرة في القلوب وجوع قاتل

اليوم هو الأول من أيام عيد الأضحى، كان يوما أكثر حزنا وأكثر وجعا من الأيام السابقة، هذا العيد الذي يأتي للمرة الثانية في ظل العدوان الصهيوني البغيض، الذي بدأ قبل ستمائة وستة أيام أو لنقل عشرون شهرا، وقطاع غزة لازال يعيش تحت غائلة حرب ضروس حصدت الأخضر واليابس، ولا يوجد أدنى مظاهر للعيد ولا حتى أي من مظاهر الأيام العادية قبل العدوان، فاليوم الجوع يقضم اجساد الناس، وأمعاؤهم تتلوى بسبب نقص المواد الغذائية الأساسية، لا طحين، لا خبز ، لا سكر، لا اي نوع من الحلويات، لا زيوت، ولا بروتبن حيواني وحتى البروتين النباتي آخذ في النفاذ، غلاء فاحش للسلع التي تتوفُر في السوق والأغلب ليست سوى انواع محدودة من الخضار المزروعة محليا.

اليوم تعلمت درسا جديدا في صناعة القهوة وهي ليست من البن، بل يتم تجفيف وتحميص وطحن ( حمص و نواة التمر) يضاف لها قليلا من حبات الهيل ( حب هان) ويتم غليها لتصبح قهوة، ويصرّ المتحدثون والمتحدثات ان نواة التمر او البلح هي أصل القهوة العربية، هذا هو الحال الناس يُعزّون أنفسهم في محاولة التكيُف مع ظروف المجاعة، مثل إعادة تدوير المعكرونة لتصبح طحينا مجددا ويصنعون منها الخبز، وعجن العدس المنقوع مع البرغل لعمل أصابع كباب، وغير ذلك الكثير من الأفكار لسد جوعهم وجوع أطفالهم.

اليوم عدت للكتابة بعد انقطاع دام طويلا منذ خرق وقف إطلاق النار، وكنت آمل مع عودة النازحين والنازحات قبل نحو أربعة شهور أن تكون هناك مرحلة جديدة لإنهاء هذا العدوان، ولكن للأسف لم يحدث هذا، بل لازال العدوان مستمرا والمشهد يتكرّر يوميا وقادة الحرب الصهاينة يُصرون على استفاذ كل ما جعبتهم من أسلحة وصواريخ وقنابل حديثة مدمرة، ولم لا فغزة باتت حقل تجارب للأسلحة الأمريكية الأكثر فتكا.

الوقت كان يمرُ طويلا طويلا كبطء السلحفاة، ولا ينتهي الليل ولا ينقصي النهار دون المزيد من الشهداء والشهيدات الذبن يسقطون يوميا بالعشرات والمئات، وآلاف الجراح تتعمُق لتشوُه الأجساد وتخلُف المزيد من ذوي وذوات الإعاقة، بالطبع تم القضاء على ماتبقى من بيوت أو بقايا بيوت لتصبح شوارع القطاع من جنوبه حتى شماله مفروشة بالخيام وهو مكان السكن البديل لكل الناس، وقد نفذت أيضا مساحات المدارس والجامعات وما تبقى من مؤسسات كمراكز إيواء، حيث حركة النزوح اليومية كرُّ وفرُ، إخلاء لعدد من المربعات السكنية يليها نزوح الناس لأماكن أخرى، ثم العودة إلى نفس المناطق ولكن بعد بعض من الأيام تعود التهديدات مجددا وحركة نزوح جديدة، ويفقد الناس المزيد من حوائجهم ومن مدخراتهم من الطعام لأنهم عندما يعودون يكون اللصوص قد قضوا على محتويات منازلهم،

اليوم وأنا في طريقي للقيام بواجبات الزيارة العائلية، كنت شبه مصدومة من رؤية الشوارع رغم أني مررت بها قبل أسبوع، فقد امتلأت بالخيام حتى ان الشوارع الرئيسية لم بعد بها مساحة لمرور السيارات، هذا هو المشهد في شوارع غزة التي لا تشبه غزة التي نعرفها في شيء سوى في الإسم ولكن مع الكثير من الهم الذي يملؤ قلوب الناس. والمزيد من الحيرة مع السؤال الكبير الذي لا يوجد له إجابة وهو متى سينتهي كل ذلك؟ وكيف؟ سؤال لا يسهل ااوصول لإجابته ولكن يبقى بصيص من الأمل يساعد الناس على البقاء.